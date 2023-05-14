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Нові подробиці скандалу на Дерибасівській: одеситка перепросила в українців

14 травня 2023 12:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Нові подробиці скандалу на Дерибасівській: одеситка перепросила в українців
Вулиця Дерибасівська. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У скандалі на Дерибасівській, коли дівчата танцювали під пісню російського гурту "Рукі ввєрх", з’явилися нові подробиці. Одна з учасниць попросила вибачення українською мовою та заявила, що не знала, кого можна слухати, а кого ні. 

Відповідне відео учасниця скандалу розмістила у соціальних мережах.

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Як з'ясувалося, саме цю одеситку затримували у січні 2023 року за те, що вона відправляла "дівчат за викликом" до Європи.

Крім того, учасниця скандалу попросила вибачення українською мовою та заявила, що не знала, кого можна слухати, а кого ні. 

"Я ніколи не займалася російської пропагандою і підтримувала Україну. Не виїхала за кордон, допомагала військовим та біженцям. У день інциденту наш заклад був частково зачинений на святкування дня народження. Ніхто нам не робив зауваження, тому музика грала, хоча ми б могли спокійно її вимкнути, бо я особисто не знала, що учасники цієї групи займаються підтримкою Путіна", — розказала одеситка.

Дівчина зазначила, що відповідала тим, хто її знімає на відео на емоціях, не контролювала все сказане.

"Я перепрошую за те, що зробила. Було б добре, щоб були такі списки, кого можна слухати, а кого нема. Я люблю своє місто, свою країну, хочу тут залишитися і жити. Перепрошую перед українцями",— зазначила учасниця скандалу.

Нагадаємо, станом на 1 березня 2023 року в Одеській області надійшло 66 скарг на порушення мовного законодавства. Цей показник є другим за кількістю звернень у країні та становить 15% від загальної кількості скарг.

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