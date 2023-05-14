Нові подробиці скандалу на Дерибасівській: одеситка перепросила в українців
У скандалі на Дерибасівській, коли дівчата танцювали під пісню російського гурту "Рукі ввєрх", з’явилися нові подробиці. Одна з учасниць попросила вибачення українською мовою та заявила, що не знала, кого можна слухати, а кого ні.
Відповідне відео учасниця скандалу розмістила у соціальних мережах.
Як з'ясувалося, саме цю одеситку затримували у січні 2023 року за те, що вона відправляла "дівчат за викликом" до Європи.
Крім того, учасниця скандалу попросила вибачення українською мовою та заявила, що не знала, кого можна слухати, а кого ні.
"Я ніколи не займалася російської пропагандою і підтримувала Україну. Не виїхала за кордон, допомагала військовим та біженцям. У день інциденту наш заклад був частково зачинений на святкування дня народження. Ніхто нам не робив зауваження, тому музика грала, хоча ми б могли спокійно її вимкнути, бо я особисто не знала, що учасники цієї групи займаються підтримкою Путіна", — розказала одеситка.
Дівчина зазначила, що відповідала тим, хто її знімає на відео на емоціях, не контролювала все сказане.
"Я перепрошую за те, що зробила. Було б добре, щоб були такі списки, кого можна слухати, а кого нема. Я люблю своє місто, свою країну, хочу тут залишитися і жити. Перепрошую перед українцями",— зазначила учасниця скандалу.
Нагадаємо, станом на 1 березня 2023 року в Одеській області надійшло 66 скарг на порушення мовного законодавства. Цей показник є другим за кількістю звернень у країні та становить 15% від загальної кількості скарг.