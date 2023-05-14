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Новые подробности скандала на Дерибасовской: одесситка извинилась перед украинцами

14 мая 2023 12:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Новые подробности скандала на Дерибасовской: одесситка извинилась перед украинцами
Улица Дерибасовская. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В скандале на Дерибасовской, когда девушки танцевали под песню российской группы "Руки вверх", появились новые подробности. Одна из участниц попросила прощения на украинском языке и заявила, что не знала, кого можно слушать, а кого нет.

Соответствующее видео участница скандала разместила в социальных сетях.

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Как выяснилось, именно эту одесситку задерживали в январе 2023 года за то, что она отправляла "девушек по вызову" в Европу.

Кроме того, участница скандала попросила прощения на украинском языке и заявила, что не знала, кого можно слушать, а кого нет.

"Я никогда не занималась российской пропагандой и поддерживала Украину. Не уехала за границу, помогала военным и беженцам. В день инцидента наше заведение было частично закрыто на празднование дня рождения. Никто нам не делал замечания, поэтому музыка играла, хотя мы могли бы спокойно ее выключить, потому что я лично не знала, что участники этой группы занимаются поддержкой Путина", — рассказала одесситка.

Девушка отметила, что отвечала тем, кто ее снимает на видео на эмоциях, не контролировал все сказанное.

"Я извиняюсь за то, что сделала. Было бы хорошо, чтобы были такие списки, кого можно слушать, а кого нет. Я люблю свой город, свою страну, хочу здесь остаться и жить. Извиняюсь перед украинцами", — отметила участница скандала.

Напомним, по состоянию на 1 марта 2023 г. в Одесской области поступило 66 жалоб на нарушение языкового законодательства. Этот показатель является вторым по количеству обращений в стране и составляет 15% от общего количества жалоб.

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