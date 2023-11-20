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Цією мовою тут не говорять — на Одещині розгорівся черговий мовний скандал

20 листопада 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Цією мовою тут не говорять — на Одещині розгорівся черговий мовний скандал
Продавчиня, яка потрапила у скандал. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У місті Чорноморськ Одеської області стався черговий мовний скандал. Місцева продавчиня відмовилася обслуговувати клієнта державною мовою, говорячи, що тут "всі розмовляють російською". 

Про це повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул. 

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Подробиці інциденту

Продавчиня магазину електронної техніки відмовилася обслуговувати дівчину державною мовою та поводила себе нахабно. Жінка погрожувала клієнтці охороною, якщо та не припине тему мовного питання у сфері обслуговування. Крім того, називала покупницю "западенкою" та наголошувала, що у Чорноморську "цією мовою не говорять". Наразі відомо, що клієнтка магазину написала заяву до поліції щодо порушення мовного закону. 

Зазначимо, що з 16 січня 2021 року діє стаття 30 Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Усі сфери обслуговування повинні перейти на українську.

Інші мовні скандали на Одещині

Нагадаємо, в Ізмаїлі, що на Одещині, на місцевому ринку стався мовний скандал. Там продавчиня приправ відмовилася обслуговувати клієнтку українською, аргументуючи це тим, що "на Бессарабії" говорять російською.

Додамо, що під час літнього виїзного моніторингу на Одещині зафіксували мовні порушення. У південних районах області дітей в школах навчали російською мовою.

Також ми писали, що в Одеській мерії презентували проєкт міської цільової програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Відповідне рішення ухвалили на честь Дня української писемності та мови, проте ухвалити його мають депутати.

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