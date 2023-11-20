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На этом языке здесь не говорят — на Одесчине разгорелся очередной языковой скандал

20 ноября 2023 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На этом языке здесь не говорят — на Одесчине разгорелся очередной языковой скандал
Продавщица, попавшая в скандал. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В городе Черноморск Одесской области произошел очередной речевой скандал. Местная продавщица отказалась обслуживать клиента на государственном языке, говоря, что здесь "все разговаривают на русском".

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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Подробности инцидента

Продавщица магазина электронной техники отказалась обслуживать девушку на государственном языке и вела себя нагло. Женщина угрожала клиентке охраной, если та не прекратит тему языкового вопроса в сфере обслуживания. Кроме того, называла покупательницу "западенкой" и отмечала, что в Черноморске "на этом языке не говорят". Пока известно, что клиентка магазина написала заявление в полицию о нарушении языкового закона.

Отметим, что с 16 января 2021 действует статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Все сферы обслуживания должны перейти на украинский.

Другие языковые скандалы в Одесской области

Напомним, в Измаиле на Одесщине на местном рынке произошел языковой скандал. Там продавщица приправ отказалась обслуживать клиентку на украинском, аргументируя это тем, что "на Бессарабии" говорят по-русски.

Добавим, что во время летнего выездного мониторинга в Одесской области зафиксировали нарушение языка. В южных районах области детей в школах обучали на русском языке.

Также мы писали, что в Одесской мэрии презентовали проект городской целевой программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех областях общественной жизни. Соответствующее решение было принято в честь Дня украинской письменности и языка, однако принять его должны депутаты.

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