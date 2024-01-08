ТОП самых громких языковых скандалов в Одесской области

Активисты у стен ВР. Фото: ПравдаТут

С началом полномасштабной войны, начатой Россией, украинцы все больше отказываются от вражеского контента и использования их языка. Однако далеко не всем гражданам по душе такие перемены. В 2023 году только в Одесской области произошли десятки языковых скандалов.

Новини.LIVE собрали самые громкие из них.

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Ссора в отеле

В начале марта в одной из одесских гостиниц посетительница высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Женщине сделали замечание, что в Украине гривны, а не рубли. Это ее возмутило и она оправдывала себя тем, что всю жизнь были "рубли" и это сродни гривне.

Позже женщина начала оправдываться и рассказала, что это распространенная привычка среди людей ее поколения, поскольку в Украине всегда называли гривну рублем. Она также отметила, что как коренная одесситка, использует русский язык, и лишь малоопознанные люди из села говорят по-украински.

Блогер нарушила языковой закон

Также в марте блогер и визажистка Руслана Бронникова получила штраф из-за нарушения языкового закона в сфере обслуживания. Девушку это возмутило и она записала сторис о "притеснениях" русскоязычных в Украине.

Девушка в сторис отметила, что всю жизнь говорила по-русски и имеет право самостоятельно выбирать на каком языке вести свой бизнес. Однако значительной поддержки от аудитории тогда не получила, так что скандал быстро забыл.

Скандал с полицией

А вот уже в конце весны пьяный мужчина поссорился с полицейским из-за того, что милиционер общался с ним на русском языке. Задержанный требовал от участкового, чтобы тот разговаривал по-украински.

Тогда в обществе разгорелся значительный резонанс, после чего начали служебное расследование.

Детей в школе обучали на русском

Уже осенью стало известно о том, что на второй год полномасштабной войны в Одесской области учителя нарушали закон, продолжая обучение школьников на русском языке. Об этом узнали во время летнего выездного мониторинга педагогов.

Известно, что тогда на инцидент отреагировал языковой омбудсмен Тарас Кремень. Сейчас те учителя, которые не захотели преподавать свои предметы на украинском, уволились по собственному желанию.

Скандал на рынке в Измаиле

В середине ноября в Измаиле на Одесчине на местном рынке произошел языковой скандал. Там продавщица приправ отказалась обслуживать клиентку на украинском, аргументируя это тем, что "на Бессарабии" говорят по-русски.

Отметим, что в пользователе соцсетей тогда встали на сторону клиентки. А вот продавщица до сих пор не дала никаких комментариев относительно своего поведения.

Скандал в магазине электроники

В том же месяце в городе Черноморск Одесской области местная продавщица отказалась обслуживать клиента на государственном языке, говоря, что здесь "все разговаривают на русском".

После того как видео с ее поведением набрало популярность в сети, продавщица записала видеообращение, где попросила прощения за свое поведение. Она признала нарушение закона и была готова понести ответственность.

Скандальная вечеринка с Киркоровым

С середины декабря во многих компаниях начались новогодние корпоративы. На одном из таких произошел скандал, на котором девушки в питании танцевали под песни российских исполнителей. Местная жительница выложила в соцсети видео из "веселья", после чего получила волну хейта.

Женщина написала, что такая "слава" ей только к радости и люди делают ее популярной. Кроме того, она не считает свое поведение каким-то неправильным, даже несмотря на войну, которую начала Россия.

Напомним, с 16 января 2021 года действует статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Все сферы обслуживания должны перейти на украинский.