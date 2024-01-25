Языковой скандал — работница одесской гостиницы отказалась обслуживать на украинском

Участница речевого скандала. Фото: скриншот

В Одессе разгорелся очередной речевой скандал в сфере обслуживания. Работница одной из гостиниц города отказалась разговаривать с клиенткой на украинском и игнорировала ее просьбу.

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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Детали инцидента

По словам активиста, посетительница гостиницы обратилась к работнице рецепции за помощью. Когда та начала отвечать на русском, клиентка сделала ей замечание, после чего женщина перестала отвечать на вопросы.

"Однако владелец гостиницы прекрасно владеет украинским, и заверил, что с ним подчиненная общается на украинском языке так как родом из украинского села", — написал Ганул.

Позже стало известно, что женщина все же хорошо разговаривает на украинском языке. Она принесла извинения клиентке и отметила, что больше не будет нарушать языковой закон.

"Чтобы не выглядеть по-глупому, учите язык страны где живете и работаете, это нормально", — подытожил активист.

Нарушение закона Украины

Следует отметить, что Верховная Рада 19 июня приняла Закон, запретивший российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве, а также Закон, которым запрещен импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси.

Напомним, с началом полномасштабной войны, начатой Россией, украинцы все больше отказываются от враждебного контента и использования их языка. Однако далеко не всем гражданам по душе такие перемены. В 2023 году только в Одесской области произошли десятки языковых скандалов. Новини.LIVE собрали самые громкие из них.