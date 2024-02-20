Смотрела российский сериал за рулем – в одесском такси вспыхнул конфликт

Телефон водитель такси. Фото: Скриншот

В Одессе разгорелся очередной языковой скандал в сфере обслуживания. Водительница такси откровенно заявила клиенту, что смотрит в смартфоне российский сериал.

Об этом сообщают СМИ.

Детали инцидента

Пассажирка услышала русский язык с телефона водительницы и спросила, смотрит ли он на "Ютуби" русский сериал. Водительница объяснила, что скачивает сериалы на телефон и слушает их фоном как радио, разговор стал более агрессивным.

Пассажирка заявила, что после начала войны российские сериалы должны вызвать отторжение и удивилась, что у водики этого не происходит.

"А что, у нас есть украинские сериалы? Я воспитывалась на русском языке. Я извиняюсь, мы здесь в Одессе разговариваем на русском языке ", — ответила на это женщина за рулем.

По данным СМИ, после поездки пассажирка написала жалобу и водку уволили.

Нарушение закона Украины

Следует отметить, что Верховная Рада 19 июня приняла Закон, запретивший российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве, а также Закон, которым запрещен импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси.

Напомним, в Одессе разгорелся очередной языковой скандал в сфере обслуживания. Работница одной из гостиниц города отказалась разговаривать с клиенткой на украинском и игнорировала ее просьбу.