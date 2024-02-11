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Скандал в Одесі — в одному з магазинів намагалися задушити мовного активіста

11 лютого 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Скандал в Одесі — в одному з магазинів намагалися задушити мовного активіста
Магазин, в якому стався мовний скандал. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі розгорівся черговий скандал. Мовний активіст заявив, що його намагалися задушити через прохання змінити російськомовну вивіску. Подія сталася в одному з магазинів одягу в ТЦ Афіни.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж. 

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Мовний скандал в Одесі

На відео, яке опублікували в мережі видно, як хлопець заходить в магазин і просить, щоб йому дали зняти куток споживача, який вівся у магазині російською мовою. На що робітники у грубій формі та російською мовою йому відмовляють, а пізніше один із них вирвав у хлопця телефон з рук. Згодом стає зрозуміло, що працівники й зовсім не хочуть випускати активістів з магазину. Чим закінчився скандал, наразі невідомо, але автор відео стверджує, що в приміщенні його намагалися задушити. 

Реакція активістів

Одеський активіст Дем’ян Ганул уже відреагував на скандал і опублікував фото та дані "героя" відео. 

"Скоро до нього завітаю в гості. Доведеться перепрошувати або закривати магазин. А також магазин чекає купа перевірок, ой не заздрю", — додав Ганул. 

Нагадаємо, в Одесі розгорівся черговий мовний скандал у сфері обслуговування. Працівниця одного з готелів міста відмовилася розмовляти з клієнткою українською та ігнорувала її прохання.

Також ми писали, що у Білгород-дністровську  Одеської області місцевий заклад харчування порушив закон про функціонування державної мови у сфері обслуговування. Кафе виклало своє меню та чек російською.

Одеса
скандал
українська мова
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
мова

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