Депутати Одеської області продовжують порушувати мовний закон — омбудсмен

Повідомлення про україномовність. Фото: Укрінформ

До мовного омбудсмена постійно надходять звернення від мешканців Одеської області щодо порушень мовного закону. Йдеться по посадовців місцевого самоврядування, які забезпечують роботу переважно російською.

Про це повідомили на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

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За інформацією відомства, протягом 2023 року на Одещині було складено 6 протоколів про порушення мовного закону.

"В умовах воєнного стану депутати Одещини продовжують порушувати норми мовного Закону. Попри ефективну обласну мовну програму, Одеська міська рада ігнорує права громадян України та не створює кращих умов для утвердження та популяризації державної мови. Коли ж відбудеться деколонізація інформаційного простору, а депутати нарешті заговорять українською?", — сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Щодо кого склали протоколи

голови Білгород-Дністровської районної ради (застосування недержавної мови під час засідання президії Білгород-Дністровської районної ради);

депутата Болградської міської ради (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Болградської міської ради);

Болградського міського голови (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Болградської міської ради);

двох депутатів Одеської міської ради (застосування недержавної мови під час пленарного засідання сесії Одеської міської ради);

депутата Овідіопольської селищної ради (застосування недержавної мови під час засідання постійної комісії з питань бюджету Овідіопольської селищної ради).

Нагадаємо, 18 грудня в Одесі розгорівся скандал щодо галасної вечірки під російську музику. Місцева мешканка виклала у соцмережах "веселощі", де вона танцювала під пісні путінських артистів Кіркорова та Алєгрової.

Також ми писали, що минулого місяця у місті Чорноморськ Одеської області стався черговий мовний скандал. Місцева продавчиня відмовилася обслуговувати клієнта державною мовою, говорячи, що тут "всі розмовляють російською".