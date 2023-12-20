Депутаты Одесской области продолжают нарушать языковой закон — омбудсмен

Сообщение об украиноязычности. Фото: Укринформ

К языковому омбудсмену постоянно поступают обращения от жителей Одесской области по поводу нарушений языкового закона. Речь идет о должностных лицах местного самоуправления, которые обеспечивают работу преимущественно на русском.

Об этом сообщили на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

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По информации ведомства, в течение 2023 года в Одесской области было составлено 6 протоколов о нарушении языкового закона.

"В условиях военного положения депутаты Одесчины продолжают нарушать нормы языкового Закона. Несмотря на эффективную областную языковую программу, Одесский городской совет игнорирует права граждан Украины и не создает лучших условий для утверждения и популяризации государственного языка. Когда же состоится деколонизация информационного пространства, а депутаты наконец-то заговорят на украинском?", — сказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Относительно кого составили протоколы

председателя Белгород-Днестровского районного совета (применение негосударственного языка во время заседания президиума Белгород-Днестровского районного совета);

депутата Болградского городского совета (применение негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Болградского городского совета);

Болградского городского головы (применение негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Болградского городского совета);

двух депутатов Одесского городского совета (применение негосударственного языка во время пленарного заседания сессии Одесского городского совета);

депутата Овидиопольского поселкового совета (применение негосударственного языка во время заседания постоянной комиссии по бюджету Овидиопольского поселкового совета).

Напомним, 18 декабря в Одессе разгорелся скандал по шумной вечеринке под российскую музыку. Местная жительница выложила в соцсетях "веселье", где она танцевала под песни путинских артистов Киркорова и Алегровой.

Также мы писали, что в прошлом месяце в городе Черноморске Одесской области произошел очередной языковой скандал. Местная продавщица отказалась обслуживать клиента на государственном языке, говоря, что здесь "все разговаривают на русском".