Скандал в Одессе — в одном из магазинов пытались задушить языкового активиста

Магазин, в котором произошел речевой скандал. Фото: скриншот

В Одессе разразился очередной скандал. Языковой активист заявил, что его пытались задушить из-за просьбы сменить русскоязычную вывеску. Событие произошло в одном из магазинов одежды в ТЦ Афины.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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Языковой скандал в Одессе

На видео, опубликованном в сети видно, как парень заходит в магазин и просит, чтобы ему дали снять уголок потребителя, который велся в магазине на русском языке. На что рабочие в грубой форме и на русском ему отказывают, а позже один из них вырвал у парня телефон из рук. Позже становится понятно, что работники и вовсе не хотят выпускать активистов из магазина. Чем закончился скандал, пока неизвестно, но автор видео утверждает, что в помещении его пытались задушить.

Реакция активистов

Одесский активист Демьян Ганул уже отреагировал на скандал и опубликовал фото и данные "героя" видео.

"Скоро к нему приеду в гости. Придется извиняться или закрывать магазин. А также магазин ждет куча проверок, ой не завидую", — добавил Ганул.

Напомним, в Одессе разгорелся очередной речевой скандал в сфере обслуживания. Работница одной из гостиниц города отказалась разговаривать с клиенткой на украинском и игнорировала ее просьбу.

Также мы писали, что в Белгород-Днестровске Одесской области местное заведение питания нарушило закон о функционировании государственного языка в сфере обслуживания. Кафе выложило свое меню и чек на русском.