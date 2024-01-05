Порушення мовного закону — у Чорноморську розгорівся скандал у закладі харчування

Російськомовне обслуговування у закладі. Фото: колаж

У Чорноморську Одеської області місцевий заклад харчування порушив закон про функціонування державної мови у сфері обслуговування. Кафе виклало своє меню та чек російською.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив одеський активіст Демʼян Ганул.

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"У закладі харчування на 3-й рік дії мовного закону обслуговування відбувається російською; меню, цінники, вказівники — російською; чек про сплату — російською", — написав активіст.

Крім того, він зазначив, що відвідувачі викликали поліцію та написали заяву про порушення законодавства. Чим наразі закінчилася історія, невідомо.

Порушення закону України

Слід зазначити, що Верховна Рада 19 червня ухвалила Закон, яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі, а також Закон, яким заборонений імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

Нагадаємо, 18 грудня в Одесі розгорівся скандал щодо галасної вечірки під російську музику. Місцева мешканка виклала у соцмережах "веселощі", де вона танцювала під пісні путінських артистів Кіркорова та Аллєгрової.

Також ми писали, що минулого місяця у місті Чорноморськ Одеської області стався черговий мовний скандал. Місцева продавчиня відмовилася обслуговувати клієнта державною мовою, говорячи, що тут "всі розмовляють російською".