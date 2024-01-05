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Нарушение языкового закона — в Черноморске разгорелся скандал в общепите

5 января 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Нарушение языкового закона — в Черноморске разгорелся скандал в общепите
Русскоязычное обслуживание в заведении. Фото: коллаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черноморске Одесской области местное заведение питания нарушило закон о функционировании государственного языка в сфере обслуживания. Кафе выложило свое меню и чек на русском.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил одесский активист Демьян Ганул.

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"В заведении питания на 3-й год действия языкового закона обслуживания происходит на русском; меню, ценники, указатели — на русском; чек об оплате — на русском", — написал активист.

Кроме того, он отметил, что посетители вызвали полицию и написали заявление о нарушении законодательства. Чем закончилась история — неизвестно.

Нарушение закона Украины

Следует отметить, что Верховная Рада 19 июня приняла Закон, запретивший российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве, а также Закон, которым запрещен импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси.

Напомним, 18 декабря в Одессе разгорелся скандал по шумной вечеринке под российскую музыку. Местная жительница выложила в соцсетях "веселье", где она танцевала под песни путинских артистов Киркорова и Аллегровой.

Также мы писали, что в прошлом месяце в городе Черноморске Одесской области произошел очередной языковой скандал. Местная продавщица отказалась обслуживать клиента на государственном языке, говоря, что здесь "все разговаривают на русском".

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