Нарушение языкового закона — в Черноморске разгорелся скандал в общепите
В Черноморске Одесской области местное заведение питания нарушило закон о функционировании государственного языка в сфере обслуживания. Кафе выложило свое меню и чек на русском.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил одесский активист Демьян Ганул.
"В заведении питания на 3-й год действия языкового закона обслуживания происходит на русском; меню, ценники, указатели — на русском; чек об оплате — на русском", — написал активист.
Кроме того, он отметил, что посетители вызвали полицию и написали заявление о нарушении законодательства. Чем закончилась история — неизвестно.
Нарушение закона Украины
Следует отметить, что Верховная Рада 19 июня приняла Закон, запретивший российскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве, а также Закон, которым запрещен импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси.
Напомним, 18 декабря в Одессе разгорелся скандал по шумной вечеринке под российскую музыку. Местная жительница выложила в соцсетях "веселье", где она танцевала под песни путинских артистов Киркорова и Аллегровой.
Также мы писали, что в прошлом месяце в городе Черноморске Одесской области произошел очередной языковой скандал. Местная продавщица отказалась обслуживать клиента на государственном языке, говоря, что здесь "все разговаривают на русском".
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