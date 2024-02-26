Нам все равно, под каким флагом жить, — одесситка в Кишиневе о своей позиции

Одесситка во время опроса. Фото: скриншот

В молдавской столице проводили опрос среди населения по поводу их мнения о войне в Украине. Молодая одесситка откровенно заявила, что ей безразлично, какая власть останется в ее родном городе.

Об этом Новини.LIVE узнали из молдавского издания

NewsMaker Moldova.

Заявление одесситки

Девушка отметила, что находится в Молдове больше года. Из родного города семья иммигрировала из-за обострения конфликта и усиления атак на Одесщину. На вопрос о том, как должна закончиться война, одесситка ответила, что ей безразлично.

"Все равно уже, под каким гражданством жить и какой паспорт — украинский или российский. Главное, чтобы люди не умирали" , — отметила девушка.

По словам одесситки, ее отец — военный, также находящийся в Кишиневе. Он получил контузии на фронте и освобожден от военной службы, однако это никак не повлияло на гражданскую позицию его дочери.

Напомним, что в Одессе разгорелся очередной речевой скандал в сфере обслуживания. Водительница такси откровенно заявила клиенту, что смотрит в смартфоне российский сериал.

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