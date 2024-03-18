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Ностальгує за СРСР — в Одесі стався черговий мовний скандал

18 березня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ностальгує за СРСР — в Одесі стався черговий мовний скандал
Учасниці скандалу. Фото: скриншот з відео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.
 

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Деталі інциденту

На відео видно, дві жительки Одеси почали сваритися через проросійську позицію одної з них. Старша жінка спілкувалась російською та відверто ображала молоду дівчину, принижала її патріотизм. При цьому, більшою мірою висловлювалась лише нецензурною лексикою. 

Дівчина сказала, що може викликати поліцію на місце, аби перевірили фігурантку. 

"По-перше, Ви працюєте незаконно. І звідки я знаю, раптом Ви — наводчиця", — аргументувала вона.

На цю погрозу жінка почала згадувати часи своєї молодості, а потім взагалі пішла у невідомому напрямку. 

"Я народилась в СРСР, там такого ставлення не було!" — кричала старша жінка. 

Мовні скандали на Одещині

Раніше ми писали, що в молдавській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.

Таком ми повідомляли, що відома одеська фудблогерка записала в мережу відео, на якому було видно роботу української ППО по ворожих об'єктах. Відео швидко поширилось серед користувачів соцмереж, тож дівчина записала вибачення за свої дії.

Додамо, що Одещина опинилася на третьому місці за кількістю мовних порушень. Загалом за 2023 рік до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло понад трьох тисяч звернення.

Одеса
скандал
СРСР
українська мова
Одеська область
мовний скандал
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