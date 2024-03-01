Одещина в трійці лідерів за порушеннями мовного закону

Люди гуляють Одесою. Фото: Новини.LIVE

Одещина опинилася на третьому місці за кількістю мовних порушень. Загалом за 2023 рік до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло понад трьох тисяч звернення.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Опендатабот.

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Дані статистики

Згідно з даними порталу, загалом було зафіксовано 3 692 звернення щодо порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" за 2023 рік. В лідерах опинилися:

Київ — 1 345;

Харківщина — 516;

Одещина — 486.

Порушення мовного закону у 2023 році. Фото: скриншот

Мовні скандали в Одесі

Нагадаємо, що в молдовській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.

Також ми писали, що в Одесі розгорівся черговий мовний скандал у сфері обслуговування. Водійка таксі відверто заявила клієнту, що дивиться у смартфоні російський серіал.

Додамо, в Одесі спалахнув черговий скандал. Мовний активіст заявив, що його намагалися задушити через прохання змінити російськомовну вивіску. Подія сталася в одному з магазинів одягу в ТЦ "Афіни".