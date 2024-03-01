Одещина в трійці лідерів за порушеннями мовного закону
Одещина опинилася на третьому місці за кількістю мовних порушень. Загалом за 2023 рік до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло понад трьох тисяч звернення.
Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Опендатабот.
Дані статистики
Згідно з даними порталу, загалом було зафіксовано 3 692 звернення щодо порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" за 2023 рік. В лідерах опинилися:
- Київ — 1 345;
- Харківщина — 516;
- Одещина — 486.
Мовні скандали в Одесі
Нагадаємо, що в молдовській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.
Також ми писали, що в Одесі розгорівся черговий мовний скандал у сфері обслуговування. Водійка таксі відверто заявила клієнту, що дивиться у смартфоні російський серіал.
Додамо, в Одесі спалахнув черговий скандал. Мовний активіст заявив, що його намагалися задушити через прохання змінити російськомовну вивіску. Подія сталася в одному з магазинів одягу в ТЦ "Афіни".
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