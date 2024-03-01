Одесчина в тройке лидеров по нарушениям языкового закона
Одесская область оказалась на третьем месте по количеству языковых нарушений. Всего за 2023 год Уполномоченному по защите государственного языка поступило более трех тысяч обращений.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Опендатабот.
Данные статистики
Согласно данным портала, всего было зафиксировано 3 692 обращения по поводу нарушения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" за 2023 год. В лидерах оказались:
- Киев — 1 345;
- Харьковщина — 516;
- Одесчина — 486.
Языковые скандалы в Одессе
Напомним, что в молдовской столице проводили опрос среди населения по поводу их мнения о войне в Украине. Молодая одесситка откровенно заявила, что ей безразлично, какая власть останется в ее родном городе.
Также мы писали, что в Одессе разгорелся очередной языковой скандал в сфере обслуживания. Водитель такси откровенно заявила клиенту, что смотрит в смартфоне российский сериал.
Добавим, в Одессе разразился очередной скандал. Языковой активист заявил, что его пытались задушить из-за просьбы сменить русскоязычную вывеску. Событие произошло в одном из магазинов одежды в ТЦ "Афины".
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