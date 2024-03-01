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Одесчина в тройке лидеров по нарушениям языкового закона

1 марта 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесчина в тройке лидеров по нарушениям языкового закона
Люди гуляют по Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесская область оказалась на третьем месте по количеству языковых нарушений. Всего за 2023 год Уполномоченному по защите государственного языка поступило более трех тысяч обращений.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Опендатабот.

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Данные статистики

Согласно данным портала, всего было зафиксировано 3 692 обращения по поводу нарушения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" за 2023 год. В лидерах оказались:

  • Киев — 1 345;
  • Харьковщина — 516;
  • Одесчина — 486.
Одесчина в тройке лидеров по нарушениям языкового закона - фото 1
Нарушение языкового закона в 2023 году. Фото: скриншот

Языковые скандалы в Одессе

Напомним, что в молдовской столице проводили опрос среди населения по поводу их мнения о войне в Украине. Молодая одесситка откровенно заявила, что ей безразлично, какая власть останется в ее родном городе.

Также мы писали, что в Одессе разгорелся очередной языковой скандал в сфере обслуживания. Водитель такси откровенно заявила клиенту, что смотрит в смартфоне российский сериал.

Добавим, в Одессе разразился очередной скандал. Языковой активист заявил, что его пытались задушить из-за просьбы сменить русскоязычную вывеску. Событие произошло в одном из магазинов одежды в ТЦ "Афины".

Одесса
скандал
закон
русский язык
Украина
украинский язык
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