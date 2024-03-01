Одесчина в тройке лидеров по нарушениям языкового закона

Люди гуляют по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесская область оказалась на третьем месте по количеству языковых нарушений. Всего за 2023 год Уполномоченному по защите государственного языка поступило более трех тысяч обращений.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Опендатабот.

Читайте также:

Данные статистики

Согласно данным портала, всего было зафиксировано 3 692 обращения по поводу нарушения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" за 2023 год. В лидерах оказались:

Киев — 1 345;

Харьковщина — 516;

Одесчина — 486.

Нарушение языкового закона в 2023 году. Фото: скриншот

Языковые скандалы в Одессе

Напомним, что в молдовской столице проводили опрос среди населения по поводу их мнения о войне в Украине. Молодая одесситка откровенно заявила, что ей безразлично, какая власть останется в ее родном городе.

Также мы писали, что в Одессе разгорелся очередной языковой скандал в сфере обслуживания. Водитель такси откровенно заявила клиенту, что смотрит в смартфоне российский сериал.

Добавим, в Одессе разразился очередной скандал. Языковой активист заявил, что его пытались задушить из-за просьбы сменить русскоязычную вывеску. Событие произошло в одном из магазинов одежды в ТЦ "Афины".