Блогерка, яка знімала роботу ППО, записала вибачення

Відео з вибаченнями. Фото: скриншот

Відома одеська фудблогерка записала в мережу відео, на якому було видно роботу української ППО по ворожих об'єктах. Відео швидко поширилось серед користувачів соцмереж, тож дівчина записала вибачення за свої дії.

Про це Новини.LIVE дізналися з соц.мереж.

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На першому відео, яке запостила блогерка під ніком barbie.food голосно чути дівочий сміх та видно роботу українських сил протиповітрянної оборони.

"Так це не в нас летить, все нормально. Пролетіло", — кажуть дівчини на відео.

Вибачення за відео

Після того, як цей пост набув резонансу в соц.мережі та на блогерку почали скаржитись українці, вона виклала відео з вибаченнями.

"Я не побачила,що в кадр попав кусочок стратегічно-важливого об'єкту і було зрозуміло, де саме працює ППО. Я правда цього не побачила і приношу свої вибачення", — запевняє одеситка.

Нагадаємо, в молдавській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.

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