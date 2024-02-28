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Блогерка, яка знімала роботу ППО, записала вибачення

28 лютого 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Блогерка, яка знімала роботу ППО, записала вибачення
Відео з вибаченнями. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Відома одеська фудблогерка записала в мережу відео, на якому було видно роботу української ППО по ворожих об'єктах. Відео швидко поширилось серед користувачів соцмереж, тож дівчина записала вибачення за свої дії.

Про це Новини.LIVE дізналися з соц.мереж.

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На першому відео, яке запостила блогерка під ніком barbie.food голосно чути дівочий сміх та видно роботу українських сил протиповітрянної оборони.

"Так це не в нас летить, все нормально. Пролетіло", — кажуть дівчини на відео.

Вибачення за відео

Після того, як цей пост набув резонансу в соц.мережі та на блогерку почали скаржитись українці, вона виклала відео з вибаченнями. 

"Я не побачила,що в кадр попав кусочок стратегічно-важливого об'єкту і було зрозуміло, де саме працює ППО. Я правда цього не побачила і приношу свої вибачення", — запевняє одеситка.

Нагадаємо, в молдавській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.

Також ми писали, що в Одесі розгорівся черговий мовний скандал у сфері обслуговування. Водійка таксі відверто заявила клієнту, що дивиться у смартфоні російський серіал.

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