Блогер, которая снимала работу ПВО, записала извинения

Видео с извинениями. Фото: скриншот

Известная одесская фудблогер записала в сеть видео, на котором была видна работа украинской ПВО по вражеским объектам. Видео быстро распространилось среди пользователей соцсетей, поэтому девушка записала извинения за свои действия.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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На первом видео, которое запостила блогер под ником barbie.food, громко слышен девичий смех и видна работа украинских сил противовоздушной обороны.

"Так это не у нас летит, все нормально. Пролетело", — говорят девушки на видео.

Извинения за видео

После того, как этот пост получил резонанс в соцсети и на блогера начали жаловаться украинцы, она выложила видео с извинениями.

"Я не увидела, что в кадр попал кусочек стратегически важного объекта и было понятно, где именно работает ПВО. Я правда этого не увидела и приношу свои извинения", — уверяет одесситка.

Напомним, в молдавской столице проводили опрос среди населения по поводу их мнения о войне в Украине. Молодая одесситка откровенно заявила, что ей безразлично, какая власть останется в ее родном городе.

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