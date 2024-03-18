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Ностальгирует по СССР — в Одессе произошел очередной языковой скандал

18 марта 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ностальгирует по СССР — в Одессе произошел очередной языковой скандал
Участницы скандала. Фото: скриншот с видео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе возник конфликт между молодой девушкой и женщиной постарше из-за того, что вторая высказывала пророссийскую позицию. Девушка хотела вызвать полицию, но в ответ на нее полилась нецензурная брань.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали инцидента

На видео видно, что две жительницы Одессы начали ссориться из-за пророссийской позиции одной из них. Старшая женщина общалась по-русски и откровенно оскорбляла молодую девушку, унижала ее патриотизм. При этом, в большей степени, высказывалась лишь нецензурной лексикой.

Девушка сказала, что может вызвать полицию на место, чтобы проверить фигурантку.

"Во-первых, Вы работаете незаконно. И откуда я знаю, вдруг Вы - наводчица" , — аргументировала она.

На эту угрозу женщина начала вспоминать времена своей молодости, а затем вообще пошла в неизвестном направлении.

"Я родилась в СССР, там такого отношения не было!" — кричала старшая женщина.

Языковые скандалы в Одесской области

Ранее мы писали, что в молдавской столице проводили опрос среди населения по поводу их мнения о войне в Украине. Молодая одесситка откровенно заявила, что ей безразлично, какая власть останется в ее родном городе.

Так мы сообщали, что известная одесская фудблогерка записала в сеть видео, на котором была видна работа украинского ПВО по враждебным объектам. Видео быстро распространилось среди пользователей соцсетей, поэтому девушка записала извинения за свои действия.

Добавим, что Одесчина оказалась на третьем месте по количеству нарушений языка. Всего за 2023 год в Уполномоченный по защите государственного языка поступило более трех тысяч обращений.

Одесса
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украинский язык
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