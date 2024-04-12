Отказали в общении на украинском языке — одесская компания стала участником языкового скандала

Максим Тодоров, основатель компании. Фото: todor_it_

Фирма Todor 3d и ее основатель — одессит Максим Тодоров — оказались под прицелом общественности как участники языкового конфликта. Рекрутер компании отказался переходить на украинский язык во время общения с потенциальным сотрудником.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Языковой конфликт

В соцсети Х пользователь опубликовал скриншот переписки с рекрутером IT-компании. Во время общения сотрудник отказался переходить на украинский язык, несмотря на просьбу автора сообщения.



Этот скриншот получил огласку в соцсетях. Публикация спровоцировала возмущение, подчеркивая противоречивость речевой политики компании.

Ответ учредителя

Согласно Максиму Тодорову, основателю компании, Todor 3d состоит исключительно из украинских специалистов, и они всегда будут избегать сотрудничества с Россией. Тодоров также извинился за конфликт и заявил о намерении предотвращать подобные ситуации в будущем.

Отметим, что компания, основанная в Одессе, теперь осуществляет свою деятельность из Флориды. Однако ведет работу с украинскими специалистами.

Языковые конфликты в Одесской области

Ранее мы писали, что в Одессе возник конфликт между молодой девушкой и старшей женщиной из-за того, что вторая высказывала пророссийскую позицию. Девушка хотела вызвать полицию, но в ответ на нее полилась нецензурная брань.

Также мы сообщали, что в молдовской столице проводили опрос среди населения по поводу их мнения о войне в Украине. Молодая одесситка откровенно заявила, что ей безразлично, какая власть останется в ее родном городе.