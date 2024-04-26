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Мовний скандал за участю нардепа з Одеси — Гончаренко в Америці

26 квітня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Мовний скандал за участю нардепа з Одеси — Гончаренко в Америці
Олексій гончаренко записав відео російською мовою. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Народний депутат Олексій Гончаренко став учасником мовного скандалу через своє відео. Так, нардеп записав звернення до підписників на фоні маєтку Дональда Трампа російською мовою.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
 

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Відео Гончаренка

На відео, яке Олексій Гончаренко виклав у мережу, він стоїть на фоні прапору Сполучених Штатів Америки та розкішного маєтку Мар-а-Лаґо —  помешканні експрезидента США Дональда Трампа. Про архітектуру будівлі та території, що її оточують, нардеп розповідає чистою російською мовою. Звичайно, це одразу викликало масове обурення користувачів у коментарях. Люди почали ставити питання, чому обранець розмовляє мовою окупанта, а не державною.

Обурення у коментарях під відео Гончаренко
Коментар під відео нардепа Олексія Гончаренко. Фото: скриншот
Олексій Гончаренко виклав відео російською
Користувачі обурені мовою на відео нардепа. Фото: скриншот

Після огляду прибудинкової території, Гончаренко розповідає про значну роль виборів у США а також і про мету свого візиту. Нардеп прибув до Америки за запрошенням Міжнародного Університету Флориди для участі у Конференції. 

Мовні конфлікти

Раніше ми писали, що фірма Todor 3d та її засновник — одесит Максим Тодоров — опинилися під прицілом громадськості як учасники мовного конфлікту. Рекрутер компанії відмовився переходити на українську мову під час спілкування з потенційним співробітником. 

Також ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.

Олексій Гончаренко
США
Одеса
російська мова
Дональд Трамп
українська мова
нардепи
Одеська область
мовний скандал
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