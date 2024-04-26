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Языковой скандал с участием нардепа из Одессы — Гончаренко в Америке

26 апреля 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Языковой скандал с участием нардепа из Одессы — Гончаренко в Америке
Алексей Гончаренко записал видео на русском языке. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Народный депутат Алексей Гончаренко стал участником языкового скандала из-за своего видео. Так, нардеп записал обращение к подписчикам на фоне имения Дональда Трампа на русском языке.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Видео Гончаренко

На видео, которое Алексей Гончаренко выложил в сеть, он стоит на фоне флага Соединенных Штатов Америки и роскошного имения Мар-а-Лаго — в доме экспрезидента США Дональда Трампа. Об архитектуре здания и окружающих ее территории нардеп рассказывает на чистом русском языке. Конечно, это сразу вызвало негодование пользователей в комментариях. Люди начали ставить вопрос, почему избранник говорит на языке оккупанта, а не на государственном.

Возмущение в комментариях под видео Гончаренко
Комментарий под видео нардепа Алексея Гончаренко. Фото: скриншот
Алексей Гончаренко выложил видео на русском
Пользователи возмущены видео нардепа. Фото: скриншот

После осмотра придомовой территории Гончаренко рассказывает о значительной роли выборов в США, а также о целях своего визита. Нардеп прибыл в Америку по приглашению Международного Университета Флориды для участия в Конференции.

Языковые конфликты

Ранее мы писали, что фирма Todor 3d и ее основатель – одессит Максим Тодоров – оказались под прицелом общественности как участники языкового конфликта. Рекрутер компании отказался переходить на украинский язык во время общения с потенциальным сотрудником.

Также мы сообщали, что в Одессе возник конфликт между молодой девушкой и женщиной постарше из-за того, что вторая высказывала пророссийскую позицию. Девушка хотела вызвать полицию, но в ответ на нее полилась нецензурная брань.

Алексей Гончаренко
США
Одесса
русский язык
Дональд Трамп
украинский язык
нардепы
Одесская область
языковой скандал
Новости Одессы

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