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Перешла с украинского на русский — очередной языковой скандал с одесситкой

7 мая 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Перешла с украинского на русский — очередной языковой скандал с одесситкой
Бьюти-блогерша из Одессы решила общаться по-русски. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Бьюти-блогерша из Одессы уже несколько раз меняла язык общения в своих видео и соцсетях, обосновывая это количеством просмотров и стоимостью рекламы. Однако сейчас девушка сделала выбор и он — не в пользу украинского языка.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
 

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Блогерша Дарья начала вести страницу в соцсети на русском языке в августе этого года. Позже ради заработка, повышения цен и увеличения рекламы девушка перешла на украинский, однако такое решение не стало выигрышным.

"С момента, когда я перешла на украинский, у меня очень сильно упали объемы - ведь меня смотрела аудитория со всего мира. Очень много людей, которые знают русский язык и понимают русский отписались" , — отметила девушка.

Дарья рассказала, что переход на украинский резко снизил ее заработок и желание вести свой блог. Однако сейчас девушка решила снова начать публиковать видео, но на русском языке.

"Когда я перешла на украинский язык я будто прогнулась под общество и забыла свои принципы, но мне это не доставляло удовольствия. И для меня как-то неискренно — в жизни говорить на одном языке, а блог вести на другом языке", — отметила автор видео.

Другие языковые скандалы

Мы ранее писали, что народный депутат Алексей Гончаренко стал участником языкового скандала из-за своего видео. Так, нардеп записал обращение к подписчикам на фоне имения Дональда Трампа на русском языке.

Также мы сообщали, что фирма Todor 3d и ее основатель – одессит Максим Тодоров – оказались под прицелом общественности как участники языкового конфликта. Рекрутер компании отказался переходить на украинский язык во время общения с потенциальным сотрудником

Одесса
русский язык
блогеры
украинский язык
Одесская область
языковой скандал
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