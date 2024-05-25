Нарушение языкового закона и передозировка — в Одессе открылись ночные клубы

Молодежь в ночном клубе. Фото: скриншот

Вчера в Одессе ночные клубы открыли летний сезон. В частности, в "Итаке" не обошлось без инцидентов: молодежь танцевала под российскую музыку, а некоторые девушки вообще были в не совсем "адекватном" состоянии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает одесский активист Демьян Ганул.

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"Владелец заведения неоднократно допускал нарушение закона в своих клубах. Возможно, оно забыло об инциденте с Моргенштерном, когда последний сделал провокационные высказывания в его заведении, но это стоит напомнить", — написал активист.

Открытие клубов в Одессе

На опубликованном видео слышно, что вечеринка сопровождалась громкой музыкой, а молодежь подпевает под русскоязычную песню. На другом отрывке уже зафиксировано, как двое охранников заведения выносят девушку на руках из клуба, вероятно, у нее произошла наркотическая передозировка.

"Вероятно, это их последняя вечеринка в Одессе, если такие нарушения продолжатся. Ответственность за безопасность и соблюдение законодательства на подобных мероприятиях должна быть приоритетом, и на это должны обратить внимание соответствующие органы", — пишет Демьян Ганул.

Открытие пляжного сезона в Одессе

Напомним, городские власти готовятся к открытию курортного сезона в Одессе и уже сейчас проводятся обследования побережья. На пляжах работают водолазы, очищающие морское дно от опасных предметов.

Также мы писали, что город Вилково, известный как украинская Венеция, готовится принять гостей и продемонстрировать красоту украинского Подунавья. Открытие туристического сезона здесь произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения.

Добавим, в Одессу уже начинают наведываться гости, а первые туристические автобусы вышли на свои маршруты.