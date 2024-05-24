В Одесі сталася масова бійка між цивільними та чоловіками у військовій формі

Масова бійка в Одесі. Фото: скриншот

У курортному районі Одеси Аркадії сталася масова бійка між цивільними людьми та чоловіками у військовій формі. На тлі сутички чути гавкіт собак та крики перехожих.

Відповідне відео опублікували місцеві Telegram-канали у п'ятницю, 24 травня.

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Масова бійка в Одесі 24 травня

Пабліки оприлюднили кадри конфлікту цивільних із чоловіками в військовій формі. Бійка набула великих масштабів, на тлі чути гавкіт собак та крики людей.

Крім того, на відео видно, що ймовірно є постраждалі. Наразі причина бійки не відома, також немає інформації щодо того, як закінчилася сутичка.

Конфлікти з працівниками ТЦК

Нагадаємо, що в Одесі теж нещодавно виник конфлікт із працівниками ТЦК, які вранці 17 травня намагалися силоміць витягнути чоловіка з маршрутки. У військкоматі відреагували на таку поведінку своїх працівників.

Також ми писали, що в Харкові у середу, 22 травня, трапився конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК та СП. Відео сутички поширили в соцмережах.

Додамо, що на Закарпатті сталася сутичка між ромами та працівниками ТЦК. Під час конфлікту лунали постріли.