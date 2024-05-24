Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі сталася масова бійка між цивільними та чоловіками у військовій формі arrow

В Одесі сталася масова бійка між цивільними та чоловіками у військовій формі

24 травня 2024 23:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одесі сталася масова бійка між цивільними та чоловіками у військовій формі
Масова бійка в Одесі. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У курортному районі Одеси Аркадії сталася масова бійка між цивільними людьми та чоловіками у військовій формі. На тлі сутички чути гавкіт собак та крики перехожих.

Відповідне відео опублікували місцеві Telegram-канали у п'ятницю, 24 травня.

Читайте також:

Масова бійка в Одесі 24 травня

Пабліки оприлюднили кадри конфлікту цивільних із чоловіками в військовій формі. Бійка набула великих масштабів, на тлі чути гавкіт собак та крики людей.

Крім того, на відео видно, що ймовірно є постраждалі. Наразі причина бійки не відома, також немає інформації щодо того, як закінчилася сутичка.

Конфлікти з працівниками ТЦК

Нагадаємо, що в Одесі теж нещодавно виник конфлікт із працівниками ТЦК, які вранці 17 травня намагалися силоміць витягнути чоловіка з маршрутки. У військкоматі відреагували на таку поведінку своїх працівників.

Також ми писали, що в Харкові у середу, 22 травня, трапився конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК та СП. Відео сутички поширили в соцмережах.

Додамо, що на Закарпатті сталася сутичка між ромами та працівниками ТЦК. Під час конфлікту лунали постріли.

Одеса
бійка
конфлікт
відео
військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця