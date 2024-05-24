В Одессе произошла массовая драка между гражданскими и мужчинами в военной форме

Массовая потасовка в Одессе. Фото: скриншот

В курортном районе Одессы Аркадии произошла массовая драка между гражданскими людьми и мужчинами в военной форме. На фоне потасовки слышен лай собак и крики прохожих.

Соответствующее видео было опубликовано местными Telegram-каналами в пятницу, 24 мая.

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Массовая драка в Одессе 24 мая

Паблики обнародовали кадры конфликта гражданских с мужчинами в военной форме. Драка приобрела больших масштабов, на фоне слышен лай собак и крики людей.

Кроме того, на видео видно, что, вероятно, есть пострадавшие. На данный момент причина драки не известна, также нет информации о том, как закончилась схватка.

Конфликты с работниками ТЦК

Напомним, что в Одессе тоже недавно возник конфликт с работниками ТЦК, которые утром 17 мая пытались насильно вытащить мужчину из маршрутки. В военкомате отреагировали на такое поведение своих работников.

Также мы писали, что в Харькове в среду, 22 мая, произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК и СП. Видео потасовки распространили в соцсетях.

Добавим, что в Закарпатье произошла драка между ромами и работниками ТЦК. Во время конфликта раздавались выстрелы.