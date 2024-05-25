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Драка в Аркадии — ТЦК опровергли информацию, что там были военные

25 мая 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Драка в Аркадии — ТЦК опровергли информацию, что там были военные
Массовая потасовка в Одессе. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ТЦК Одессы опровергли информацию об участии их представителей в массовой драке вчера в Аркадии. Там назвали сообщение фейковым, цель которого — срыв комплектования ВСУ.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

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"В последнее время активно распространяются фейки и манипуляции по процессам мобилизации. Цель — паника и срыв комплектования Вооруженных сил. А как следствие, снижение украинской способности защитить себя", — говорится в сообщении.

В ТЦК также отрицали присутствие военнослужащих в столкновении между гражданскими и добавили, что после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая наблюдается значительное усиление информационной работы противника.

"Командование Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и подчеркивает важность единства и ответственности в это сверхсложное для нашей страны время", — отметили там.

Массовая драка в Аркадии: что известно

В то же время полиция Одесчины сообщила, что вечером в курортном районе между компаниями незнакомцев возникла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Правоохранители, несшие службу по охране общественного порядка, оперативно вмешались и прекратили противоправные действия. Трое участников конфликта в возрасте 16 и 17 лет, которые были инициаторами и активно участвовали в драке, получили протоколы за мелкое хулиганство. Им грозит штраф или публичные работы. Кроме того, один из молодых людей также получил административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде.

Другие драки в Аркадии и нарушения комендантского часа

Еще одну потасовку между двумя мужчинами полицейские прекратили на Аркадийской аллее. Знакомые вместе отдыхали, а по дороге домой поссорились и стали драться.

Позже правоохранители проверили соблюдение комендантского часа и в прибрежной зоне активного отдыха обнаружили 18 нарушителей.

Со всеми участниками событий полицейские провели профилактические беседы по недопущению подобных нарушений в будущем.

Напомним, вчера в Одессе ночные клубы открыли летний сезон. В частности, в "Итаке" не обошлось без инцидентов: молодежь танцевала под российскую музыку, а некоторые девушки вообще были в не совсем "адекватном" состоянии.

Одесса
драка
отдых
Одесская область
Одесская ОГА
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