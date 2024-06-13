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Задержали прямо на мобильном блокпосте — в Одессе произошел очередной скандал с военными

13 июня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Задержали гражданского: в Одессе произошла очередная стычка со стражами порядка
Очередное столкновение правоохранителей с гражданским в Одессе. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Четверо полицейских заламывают руки мужчине, сбивают прямо на асфальт и пытаются надеть наручники. Одесситы сняли момент очередного задержания на мобильном блокпосте.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Инцидент произошел в Приморском районе Одессы на одной из оживленных магистралей города, связывающей спальные районы и центр — улице Среднефонтанской. На видео видно, как полицейские задерживают мужчину прямо на мобильном блокпосте. Наблюдают за происходящим люди в военной форме — скорее, представители ТЦК. Подробностей инцидента пока нет, так что неизвестно, кто был данный мужчина и почему происходило задержание.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, что вчера в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи у районного РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, пока под стенами не собрался митинг.

Мы писали, что в Одессе в районе Аркадии произошла массовая драка между гражданскими людьми и мужчинами в военной форме. Вероятно, есть пострадавшие.

Позже в ТЦК Одессы опровергли информацию об участии их представителей в массовой драке вчера в Аркадии. Там назвали сообщение фейковым, цель которого – срыв комплектования ВСУ.

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