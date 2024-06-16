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Носили мужчину на руках и останавливали маршрутку — в Одессе продолжаются скандалы с ТЦК

16 июня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе очередные скандалы с людьми в военной форме
Скандал в Ивано-Франковске. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Выходные в Одессе не обошлись без скандалов. Так, вчера в Аркадии люди в военной форме вместе с полицейскими несли мужчину на руках, а сегодня остановили маршрутку, из-за чего многие опоздали на работу.

Об этом сообщают местные паблики.

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Скандал в Аркадии

Вчера под вечер около десятка сотрудников полиции и людей в военном куда-то отвели мужчину, который кричал и пытался вырваться. Физическую силу к нему не применяли, но тянули насильно. В конце концов его взяли за ноги и руки и отнесли в сторону стоянки возле "Аркадии" и на этом видео обрывается.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Скандал в маршрутке

Уже сегодняшнее утро в Одессе началось с проверки документов у военнообязанных. Так, на одной из остановок люди в военной форме зашли в маршрутку. Они прошлись транспортом, на что люди возмущенно кричали, что опаздывают на работу через них. Чем закончилась эта "сценка", пока неизвестно.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, на днях в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи у районного РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, пока под стенами не собрался митинг.

Также мы писали, что четверо полицейских заламывают руки мужчине, сбивают прямо на асфальт и пытаются надеть наручники. Одесситы сняли момент очередного задержания на мобильном блокпосте.

Добавим, в Одессе правоохранители задержали сотрудника одного из районных ТЦК и СП. Известно, что мужчина требовал взятку с военнообязанного, чтобы не выдать ему повестку.

ТЦК и СП
Одесса
скандал
Одесская область
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