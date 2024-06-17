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Очередной рейд в общественном транспорте — скандал с ТЦК в Одессе

17 июня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе горожанам выдавали повестки в маршрутках: детали
В Одессе произошел очередной скандал с ТЦК в транспорте Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе снова местные жители сняли, как сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в маршрутках города. Так, сегодня женщине запретили снимать мужчин в форме, однако сам полицейский стоял с камерой.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандала

В одну из маршруток Одессы вошли сотрудники ТЦК и СП в сопровождении полиции, чтобы проверить документы военнообязанных пассажиров. На видео видны только правоохранители и другие граждане, ведь снимать военных одесситке запретили.

"Прошло тридцать минут времени. Вот сотрудник полиции разрешил снимать полицию. ТЦК сказал не снимать, а сам стоит и снимает человека, которому дают повестку", — отмечает автор записи.

Из-за того, что скандал длился довольно долго, люди начали нервничать, ведь у каждого есть дела. Многие одесситы направлялись на работу и в больницы.

"Мы уже замучились, люди из больницы едут, из онкодиспансера. Люди едут на работу, в больницу, кто-то на автостанцию, все уже опаздывают", — высказывали одесситы свое недовольство.

Пассажиры ждали, пока военный и правоохранитель закончат проверку, однако говорили, что задержка транспорта им очень не нравится. Пока неизвестно, чем закончилась эта ситуация.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Мы писали, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи у здания Киевского РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, что вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества и широкой общественности.

Также выходные в Одессе не обошлись без скандалов. Так, в Аркадии люди в военной форме вместе с полицейскими несли мужчину на руках, а в другой день остановили маршрутку, из-за чего многие опоздали на работу.

военный призыв
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
полиция
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