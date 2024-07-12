В Одессе произошел скандал с ТЦК в трамвае: подробности

Хватают только простаков — в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК
По сети ширится видео, на котором сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в общественном транспорте Одессы. Так, сегодня в трамвае женщины стали в защиту одессита, которого окружили военные.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Скандал в одесском трамвае
В вагон вошли сотрудники ТЦК и СП в сопровождении полиции, чтобы проверить документы военнообязанных пассажиров. В трамвае в это время ехали одесситы призывного возраста, и военные попросили предоставить необходимые справки.
"Идите мажоров ловите, чего вы простаков хватаете?" — возмутилась пассажирка.
Также автор сняла через окно трамвая, как военнослужащие с правоохранителями останавливают автомобили для проверки документов. Пассажиры также прокомментировали действия недовольно.
"Документы проверяют, каждый автомобиль останавливают. Мужчинам нельзя сюда..." , — отметила женщина.
Другие скандалы с ТЦК в Одессе
Мы писали, что в сети появилось видео из сборного пункта по улице Заньковецкой в Одессе. Там мужчин держат в казарме и вынуждают выходить на построение.
Также сообщали, что одесситы сняли, как сотрудники ТЦК женщине запретили снимать мужчин в форме. Однако сам полицейский стоял с камерой.
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