В Одессе произошел скандал с ТЦК в трамвае: подробности

В одесском трамвае произошел скандал. Фото: скриншот

По сети ширится видео, на котором сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в общественном транспорте Одессы. Так, сегодня в трамвае женщины стали в защиту одессита, которого окружили военные.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Скандал в одесском трамвае

В вагон вошли сотрудники ТЦК и СП в сопровождении полиции, чтобы проверить документы военнообязанных пассажиров. В трамвае в это время ехали одесситы призывного возраста, и военные попросили предоставить необходимые справки.

"Идите мажоров ловите, чего вы простаков хватаете?" — возмутилась пассажирка.

Также автор сняла через окно трамвая, как военнослужащие с правоохранителями останавливают автомобили для проверки документов. Пассажиры также прокомментировали действия недовольно.

"Документы проверяют, каждый автомобиль останавливают. Мужчинам нельзя сюда..." , — отметила женщина.

Другие скандалы с ТЦК в Одессе

Мы писали, что в сети появилось видео из сборного пункта по улице Заньковецкой в Одессе. Там мужчин держат в казарме и вынуждают выходить на построение.

Также сообщали, что одесситы сняли, как сотрудники ТЦК женщине запретили снимать мужчин в форме. Однако сам полицейский стоял с камерой.