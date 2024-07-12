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Хватают только простаков — в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК

12 июля 2024 10:39
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе произошел скандал с ТЦК в трамвае: подробности
В одесском трамвае произошел скандал. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

По сети ширится видео, на котором сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в общественном транспорте Одессы. Так, сегодня в трамвае женщины стали в защиту одессита, которого окружили военные.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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В вагон вошли сотрудники ТЦК и СП в сопровождении полиции, чтобы проверить документы военнообязанных пассажиров. В трамвае в это время ехали одесситы призывного возраста, и военные попросили предоставить необходимые справки.

"Идите мажоров ловите, чего вы простаков хватаете?" — возмутилась пассажирка.

Также автор сняла через окно трамвая, как военнослужащие с правоохранителями останавливают автомобили для проверки документов. Пассажиры также прокомментировали действия недовольно.

"Документы проверяют, каждый автомобиль останавливают. Мужчинам нельзя сюда..." , — отметила женщина.

Другие скандалы с ТЦК в Одессе

Мы писали, что в сети появилось видео из сборного пункта по улице Заньковецкой в Одессе. Там мужчин держат в казарме и вынуждают выходить на построение.

Также сообщали, что одесситы сняли, как сотрудники ТЦК женщине запретили снимать мужчин в форме. Однако сам полицейский стоял с камерой.

Одесса полиция Одесская область военный призыв Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП общественный транспорт

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