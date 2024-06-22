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Допомагають ТЦК, але діють за межами закону — в Одесі з’явилися "громадські формування"

22 червня 2024 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі громадські формування допомагають ТЦК і СП
Головний редактор видання "Інтент" Валерій Болган. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі діють понад 20 "громадських формувань", які допомагають співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Водночас їхня діяльність не завжди відповідає законодавству.

Про це повідомив головний редактор "Інтент" Валерій Болган. 

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За його словами, ці формування були створені ще на початку війни. Він каже, що вони за законом мають право надавати допомогу поліції лише на її запит.

"Ці формування були створені ще у 2022 році, і хоча вони мають право допомагати поліції відповідно на її запит, їхня співпраця з ТЦК лежить не зовсім у правовому полі", — розповів Болган.

Болган також зазначив, що Одеська обласна рада звернулася до Кабінету Міністрів України із проханням дозволити бронювання 50% працівників охоронних агенцій Одеси. Він пов'язує ці "громадські організації" з ними, оскільки часто вони мають однакові назви. Головред видання наголосив на необхідності чіткого регулювання діяльності подібних формувань, щоб уникнути правових колізій та забезпечити їхню роботу в рамках законодавства.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, в Одесі чоловік не зупинився на блокпосту і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військових ТЦК, які чергували на КПП і намагалися спинити порушника. Один з військовослужбовців отримав травму голови. 

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео, на якому видно, як співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) намагаються затримати автівку. Однак водій не здався та "підвіз" на своєму капоті одного з переслідувачів. 

Додамо, в Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників "екстренки" від мобілізації. Петиція уже зібрала понад дев'ять тисяч підписів. 

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Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

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