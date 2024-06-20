Співробітники ТЦК гнались за автівкою в Одесі: відео

В Одесі співробітники ТЦК та СП намагались затримати автівку. Фото: скриншот

У мережі з'явилось відео, на якому видно, як співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) намагаються затримати автівку. Однак водій не здався та "підвіз" на своєму капоті одного з переслідувачів.

Відео публікують користувачі соцмереж.

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Що на відео

Співробітники одеського ТЦК та СП намагалися затримати чоловіка, який був за кермом авто. Однак водій дав по газам" та почав різко повертати, аби поїхати подалі від військовослужбовців.

Натомість чоловіки у формі кілька метрів пробігли за автівкою, адже міцно тримались за її двері. Однак втримати шумахера не вдалось — автівка поїхала.

Інші інциденти з ТЦК та СП в Одесі

Ми писали, що В Одесі місцеві мешканці зафільмували, як співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у маршрутках міста. На відео потрапило те, як поліцейський стояв з камерою та знімав вручення повістки цивільному.

Також раніше ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля будівлі Київського РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, що викликало хвилю обурення серед медичної спільноти та широкої громадськості.