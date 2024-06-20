Співробітники ТЦК гнались за автівкою в Одесі: відео

В Одесі співробітник ТЦК прокатився на капоті легковика — подробиці
У мережі з'явилось відео, на якому видно, як співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) намагаються затримати автівку. Однак водій не здався та "підвіз" на своєму капоті одного з переслідувачів.
Відео публікують користувачі соцмереж.
Що на відео
Співробітники одеського ТЦК та СП намагалися затримати чоловіка, який був за кермом авто. Однак водій дав по газам" та почав різко повертати, аби поїхати подалі від військовослужбовців.
Натомість чоловіки у формі кілька метрів пробігли за автівкою, адже міцно тримались за її двері. Однак втримати шумахера не вдалось — автівка поїхала.
Інші інциденти з ТЦК та СП в Одесі
Ми писали, що В Одесі місцеві мешканці зафільмували, як співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у маршрутках міста. На відео потрапило те, як поліцейський стояв з камерою та знімав вручення повістки цивільному.
Також раніше ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля будівлі Київського РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, що викликало хвилю обурення серед медичної спільноти та широкої громадськості.
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