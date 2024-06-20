Сотрудники ТЦК гнались за автомобилем в Одессе: видео

В Одессе сотрудники ТЦК и СП пытались задержать автомобиль. Фото: скриншот

В сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП ) пытаются задержать автомобиль. Однако водитель не сдался и "подвез" на своем капоте одного из преследователей.

Видео публикуют пользователи соцсетей.

Читайте также:

Что на видео

Сотрудники одесского ТЦК и СП пытались задержать мужчину, находившегося за рулем авто. Однако водитель дал по газам и начал резко поворачивать, чтобы уехать подальше от военнослужащих.

Мужчины в форме несколько метров пробежали за машиной, ведь крепко держались за ее дверь. Однако удержать "шумахера" не удалось — автомобиль уехал.

Другие инциденты с ТЦК и СП в Одессе

Мы писали, что в Одессе местные жители сняли, как сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в маршрутках города. На видео попало то, как полицейский стоял с камерой и снимал вручение гражданскому повестки.

Также ранее сообщалось, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи возле здания Киевского РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, что вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества и широкой общественности.