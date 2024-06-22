В Одессе общественные формирования помогают ТЦК и СП

Помогают ТЦК, но действуют вне закона — в Одессе появились "общественные формирования"
В Одессе действуют более 20 "общественных формирований", помогающих сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В то же время их деятельность не всегда соответствует законодательству.
Об этом сообщил главный редактор "Интента" Валерий Болган.
"Общественные формирования" в Одессе
По его словам, эти формирования были созданы еще в начале войны. Он говорит, что они по закону имеют право оказывать помощь полиции только по ее запросу.
"Эти формирования были созданы еще в 2022 году, и хотя они имеют право помогать полиции соответственно по ее запросу, их сотрудничество с ТЦК лежит не совсем в правовом поле", — рассказал Болган.
Он также отметил, что Одесский областной совет обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой разрешить бронирование 50% работников охранных агентств Одессы. Он связывает эти "общественные организации" с ними, поскольку они часто имеют одинаковые названия. Главред издания отметил необходимость четкого регулирования деятельности подобных формирований, чтобы избежать правовых коллизий и обеспечить их работу в рамках законодательства.
Скандалы с ТЦК в Одессе
Напомним, в Одессе мужчина не остановился на блокпосту и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военных ТЦК, дежуривших на КПП и пытавшихся остановить нарушителя. Один из военнослужащих получил травму головы.
Также мы писали, что в сети появилось видео, где видно, как сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) пытаются задержать автомобиль. Однако водитель не сдался и "подвез" на своем капоте одного из преследователей.
В Одессе независимая профсоюзная организация Центра экстренной медицинской помощи призвала Президента Украины Владимира Зеленского забронировать сотрудников "экстренки" от мобилизации. Петиция уже собрала более девяти тысяч подписей.
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