Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські медики звернулися до президента — вимагають бронювання arrow

Одеські медики звернулися до президента — вимагають бронювання

16 червня 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Медики одеської "екстренки" просять президента забронювати їх від мобілізації
Медики екстреної допомоги. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників "екстренки" від мобілізації. Петиція уже зібрала понад дев'ять тисяч підписів. 

Про не Новини.LIVE дізнались на сайті електронних петицій.

Читайте також:

Текст петиції

Автори документа наголошують на важливості роботи екстреної медичної допомоги. Вони зазначають, що бригади швидкої допомоги в кожній області роблять по тисячі виїздів щодня та рятують людей, а інколи й під обстрілами. 

"Нас по всій країні близько 75 тисяч працівників-лікарів, фельдшерів, медичних техніків, диспетчерів, санітарів та водіїв. Ми всі ці два роки війни виконуємо свої обов'язки, рятуємо життя, виїжджаємо на виклики під обстрілами та під час тривог, а іноді й помираємо від ворожих ударів ракет. Ми сумлінно служимо нашій державі та народу", — йдеться в петиції.

Скандал з ТЦК

Нагадаємо, 11 червня між військовослужбовцями територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та медиками екстреної допомоги сталася бійка. Інцидент виник після того, як бригада швидкої допомоги, приїхала на виклик до ТЦК, але їх запідозрили у вивозі ухилянтів. В результаті медиків тримали понад чотири години на території ТЦК, що спричинило протест з боку їхніх колег.

Пізніше, в Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Представники поліції та військовослужбовці Київського РТЦК затримали його для оновлення облікових даних.

Одеса
мобілізація
бронювання
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку