Медики одеської "екстренки" просять президента забронювати їх від мобілізації

Медики екстреної допомоги. Фото: Новини.LIVE

В Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників "екстренки" від мобілізації. Петиція уже зібрала понад дев'ять тисяч підписів.

Про не Новини.LIVE дізнались на сайті електронних петицій.

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Текст петиції

Автори документа наголошують на важливості роботи екстреної медичної допомоги. Вони зазначають, що бригади швидкої допомоги в кожній області роблять по тисячі виїздів щодня та рятують людей, а інколи й під обстрілами.

"Нас по всій країні близько 75 тисяч працівників-лікарів, фельдшерів, медичних техніків, диспетчерів, санітарів та водіїв. Ми всі ці два роки війни виконуємо свої обов'язки, рятуємо життя, виїжджаємо на виклики під обстрілами та під час тривог, а іноді й помираємо від ворожих ударів ракет. Ми сумлінно служимо нашій державі та народу", — йдеться в петиції.

Скандал з ТЦК

Нагадаємо, 11 червня між військовослужбовцями територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та медиками екстреної допомоги сталася бійка. Інцидент виник після того, як бригада швидкої допомоги, приїхала на виклик до ТЦК, але їх запідозрили у вивозі ухилянтів. В результаті медиків тримали понад чотири години на території ТЦК, що спричинило протест з боку їхніх колег.

Пізніше, в Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Представники поліції та військовослужбовці Київського РТЦК затримали його для оновлення облікових даних.