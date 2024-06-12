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Одеса відчуває нестачу медиків швидкої допомоги через мобілізацію

12 червня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеській "екстренці" невистачає кваліфікованих кадрів: деталі
В Одесі є нестача медичних працівників через мобілізацію. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Нестача медичних кадрів у бригадах швидкої допомоги, викликана мобілізацією, ставить під загрозу здатність надавати невідкладну допомогу одеситам. В адміністрації ж запевняють, що бронювання для медпрацівників буде, але це не швидкий процес. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Бронювання медпрацівників

Наразі багато медиків долучились до лав ЗСУ. Однак через нестачу кадрів у бригадах лікарі ризикують не мати змоги виїжджати до тих, хто потребує допомоги.

 "Бронювання на даний момент з працівників швидкої допомоги не отримав ніхто. Тож є нестача персоналу, зокрема водіїв — вони масово звільнюються. Це велика проблема, адже якщо не буде водіїв, то ми не зможемо виїжджати на виклики", — зазначив фельдшер 4-ої підстанції Роман.

Роман дав коментар про нестачу водіїв у екстренці в Одесі
Роман про нестачу кадрів. Фото: Новини.LIVE

Працівники швидкої запевняють, що проблема бронювання повинна бути вирішена обов'язково. Адже захист українців важливий як на фронті — так і в тилу. 

"Не проблема піти служити, але хто нас замінить, якщо місто-мільйонник залишиться без швидкої допомоги", — говорить Кіщенко Валентин, лікар 4-ої підстанції.

Фельдшер Валентин дав коментар щодо бронювання
Валентин розповів про потребу бронювання. Фото: Новини.LIVE

Відповідь керівництва

На сьогодні 187 бригад працюють по Одеській області та процес бронювання працівників бригад триває. Однак це займає багато часу, адже співробітники "екстренки" повинні оновити свої дані, згідно Закону про мобілізацію. 

"Є певні посади, які ми не можемо відповідно до Закону забронювати — це наші лікарі. Тому якщо виникає питання, то треба уважно ознайомитись із законодавством нашої країни", — прокоментувала гендиректор Одеського Центру екстреної медицини Світлана Ізосімова.

Світлана Ізосімова розповіла про бронювання медиків
Світлана Ізосімова про бронювання медпрацівників. Фото: Новини.LIVE

Також вона зазначила, що загалом бронювання мають отримати понад 50% від загальної кількості працівників.

Ми також писали, що в Одесі очільник районної адміністрації Олександр Грінчак заявив, що намагається домовитися про відстрочку від мобілізації для активних депутатів. За пропозицією чиновника, служити мають ті, хто за кордоном та не беруть участь у житті регіону.

військовий призов
швидка допомога
мобілізація
бронювання
резерв
медики
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
медицина

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