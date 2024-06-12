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Одесса испытывает нехватку медиков скорой помощи из-за мобилизации

12 июня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской "экстренке" не хватает квалифицированных кадров: детали
В Одессе есть нехватка медицинских работников из-за мобилизации. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Недостаток медицинских кадров в бригадах скорой помощи, вызванный мобилизацией, ставит под угрозу способность оказывать неотложную помощь одесситам. В администрации же уверяют, что бронирование для медработников будет, но это не быстрый процесс.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Бронирование медработников

Сейчас многие медики присоединились к рядам ВСУ. Однако из-за нехватки кадров в бригадах врачи рискуют не иметь возможности выезжать к нуждающимся в помощи.

"Бронирование на данный момент из работников скорой помощи не получил никто. Поэтому есть недостаток персонала, в том числе водителей — они массово увольняются. Это большая проблема, ведь если не будет водителей, то мы не сможем выезжать на вызовы" , — отметил фельдшер 4-й подстанции Роман.

Роман дал комментарий о нехватке водителей в экстренке в Одессе
Роман о нехватке кадров. Фото: Новини.LIVE

Сотрудники скорой уверяют, что проблема бронирования должна быть решена обязательно. Ведь защита украинцев важна как на фронте — так и в тылу.

"Не проблема пойти служить, но кто нас заменит, если город-миллионник останется без скорой помощи" , — говорит Кищенко Валентин, врач 4-й подстанции.

Фельдшер Валентин дал комментарий о бронировании
Валентин рассказал о необходимости бронирования. Фото: Новини.LIVE

Ответ руководства

На сегодняшний день 187 бригад работают по Одесской области и процесс бронирования работников бригад продолжается. Однако это занимает много времени, ведь сотрудники "экстренки" должны обновить свои данные согласно Закону о мобилизации.

"Есть определенные должности, которые мы не можем в соответствии с Законом забронировать — это наши врачи. Поэтому, если возникает вопрос, то нужно внимательно ознакомиться с законодательством нашей страны" , — прокомментировала гендиректор Одесского Центра экстренной медицины Светлана Изосимова.

Светлана Изосимова рассказала о бронировании медиков
Светлана Изосимова о бронировании медработников. Фото: Новини.LIVE

Также она отметила, что в общей сложности бронирование должно получить более 50% от общего количества работников.

Мы также писали, что в Одессе глава районной администрации Александр Гринчак заявил, что пытается договориться об отсрочке от мобилизации для активных депутатов. По предложению чиновника, служить должны те, кто за границей и не участвует в жизни региона.

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мобилизация
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резерв
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