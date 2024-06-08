В Одеській райраді хочуть звільнити від служби зразкових депутатів

Очільник Одеської районної адміністрації Олександр Грінчак. Фото: Одеська райрада

В Одесі очільник районної адміністрації Олександр Грінчак заявив, що намагається домовитися про відстрочку від мобілізації для активних депутатів. Служити підуть ті, що за кордоном і не беруть участь у житті регіону.

Про це він повідомив на черговій сесії районної ради.

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Заява Олександра Грінчака

"Ті депутати, які беруть участь у голосуванні, перебувають на робочих місцях, щоб їм дали можливість працювати не порушуючи кворум. А звернули увагу на тих депутатів, які перебувають за кордоном, та на тих, хто пропускає сесії", — сказав Грінчак.

Чиновник заявив, що свою позицію від уже озвучив перед керівниками ТЦК. Він також запропонував розібратися, як деякі обранці під час воєнного стану змогли виїхати за кордон.

Більше про мобілізацію

Нагадаємо, в Україні бронювання від мобілізації отримали 90% рятувальників та поліцейських. Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою кількість представників ДСНС та Нацполіції, що підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Також ми писали, що згідно з новою постановою Кабміну, представники органів місцевого самоврядування та державної влади звільняються від мобілізації на весь час війни, а працівники критично важливих підприємств — на 12 місяців.

Додамо, що громадянам, які раніше отримали відстрочку від мобілізації, наданою Міністерством економіки, продовжать бронювання автоматично на три місяці. Про це йдеться у зміні до постанови уряду.