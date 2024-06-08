В Одесском райсовете хотят освободить от службы образцовых депутатов

Глава Одесской районной администрации Александр Гринчак. Фото: Одесский райсовет

В Одессе глава районной администрации Александр Гринчак заявил, что пытается договориться об отсрочке от мобилизации для активных депутатов. Служить пойдут те, кто за границей и те, кто не участвует в жизни региона.

Об этом он сообщил на очередной сессии районного совета.

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Заявление Александра Гринчака

"Те депутаты, которые участвуют в голосовании, находятся на рабочих местах, чтобы им дали возможность работать не нарушая кворум. А обратили внимание на тех депутатов, которые находятся за границей, и на тех, кто пропускает сессии", — сказал Гринчак.

Чиновник заявил, что свою позицию уже озвучил перед руководителями ТЦК. Он также предложил разобраться, как некоторые избранники во время военного положения смогли уехать за границу.

Больше о мобилизации

Напомним, в Украине бронирование от мобилизации получило 90% спасателей и полицейских. Кабмин принял постановление, согласно которому количество подлежащих бронированию представителей ГСЧС и Нацполиции может превышать 50%.

Также мы писали, что согласно новому постановлению Кабмина представители органов местного самоуправления и государственной власти освобождаются от мобилизации на все время войны, а работники критически важных предприятий — на 12 месяцев.

Добавим, что гражданам, ранее получившим отсрочку от мобилизации, предоставленной Министерством экономики, продлят бронирование автоматически на три месяца. Об этом говорится в изменении постановления правительства.