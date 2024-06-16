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Одесские медики обратились к президенту — требуют бронирования

16 июня 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Медики одесской "экстренки" просят президента забронировать их от мобилизации
Медики экстренной помощи. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе независимая профсоюзная организация Центра экстренной медицинской помощи призвала Президента Украины Владимира Зеленского забронировать сотрудников "экстренки" от мобилизации. Петиция уже собрала более девяти тысяч подписей.

О не Новини.LIVE узнали на сайте электронных петиций.

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Текст петиции

Авторы документа отмечают важность работы экстренной медицинской помощи. Они отмечают, что бригады скорой помощи в каждой области производят по тысяче выездов ежедневно и спасают людей, а иногда и под обстрелами.

"Нас по всей стране около 75 тысяч работников-врачей, фельдшеров, медицинских техников, диспетчеров, санитаров и водителей. Мы все эти два года войны выполняем свои обязанности, спасаем жизнь, выезжаем на вызовы под обстрелами и во время тревог, а иногда и умираем от вражеских ударов ракет. Мы добросовестно служим нашему государству и народу", — говорится в петиции.

Скандал с ТЦК

Напомним, 11 июня между военнослужащими территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) и медиками экстренной помощи произошла потасовка. Инцидент возник после того, как бригада скорой помощи приехала по вызову в ТЦК, но их заподозрили в вывозе уклонистов. В результате медиков держали более четырех часов на территории ТЦК, что повлекло за собой протест со стороны их коллег.

Позже, в Одесском областном ТЦК и СП заявили, что один из граждан отказался предоставить удостоверяющие личность документы и военно-учетные документы. Представители полиции и военнослужащие Киевского РТЦК задержали его для обновления учетных данных.

Одесса
мобилизация
бронирование
Одесская область
Одесская ОГА
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