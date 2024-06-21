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В Одесі на блокпосту водій наїхав на військових ТЦК — деталі інциденту

21 червня 2024 00:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В Одесі водій авто не зупинився на блокпосту і наїхав на військових ТЦК
Блокпост на дорозі в Україні.Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Одесі чоловік не зупинився на блокпосту і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військових ТЦК, які чергували на КПП і намагалися спинити порушника. Один з військовослужбоців отримав травму голови. 

Про це у четвер, 20 червня, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.  

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В обласному ТЦК розповіли, що інцидент стався у Приморському районі Одеси. Водій, який скоїв наїзд на працівників ТЦК, був дуже агресивний. 

"Водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу", — йдеться у дописі ТЦК.

Поліція оголосила розшук невідомого водія. В Одеському обласному ТЦК нагадують: особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, на яких нардеп Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, ймовірно, представниками ТЦК, "штурмують" кол-центри у Дніпрі. 

Також ми повідомляли, що комісія при ТЦК може відмовити у наданні військовозобов’язаним відстрочки у разі відсутності підстави та документальних доказів відстрочки.

Одеса
мобілізація
перевірки
ТЦК та СП
військовослужбовці
блокпост

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