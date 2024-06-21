В Одесі водій авто не зупинився на блокпосту і наїхав на військових ТЦК

Блокпост на дорозі в Україні.Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна

В Одесі чоловік не зупинився на блокпосту і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військових ТЦК, які чергували на КПП і намагалися спинити порушника. Один з військовослужбоців отримав травму голови.

Про це у четвер, 20 червня, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Читайте також:

Постраждалим надали меддопомогу, водія-порушника шукають

В обласному ТЦК розповіли, що інцидент стався у Приморському районі Одеси. Водій, який скоїв наїзд на працівників ТЦК, був дуже агресивний.

"Водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу", — йдеться у дописі ТЦК.

Поліція оголосила розшук невідомого водія. В Одеському обласному ТЦК нагадують: особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, на яких нардеп Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, ймовірно, представниками ТЦК, "штурмують" кол-центри у Дніпрі.

Також ми повідомляли, що комісія при ТЦК може відмовити у наданні військовозобов’язаним відстрочки у разі відсутності підстави та документальних доказів відстрочки.