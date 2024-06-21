В Одессе водитель авто не остановился на блокпосту и наехал на военных ТЦК

Блокпост на дороге в Украине. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина

В Одессе мужчина не остановился на блокпосту и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военных ТЦК, которые дежурили на КПП и пытались остановить нарушителя. Один из военнослужащих получил травму головы.

Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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В областном ТЦК рассказали, что инцидент произошел в Приморском районе Одессы. Водитель, совершивший наезд на работников ТЦК, был очень агрессивен.

"Водитель "протащил" двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего один из них получил травму головы. Пострадавшим военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении ТЦК.

Полиция объявила в розыск водителя. В Одесском областном ТЦК напоминают: лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, в сети появились видео, на котором нардеп Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно, представителями ТЦК, "штурмуют" колл-центры в Днепре.

Также мы сообщали, что комиссия при ТЦК может отказать в предоставлении военнообязанным отсрочки в случае отсутствия основания и документальных доказательств для отсрочки.