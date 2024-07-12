Скандал у Білгород-Дністровському ТЦК та СП на Одещині: деталі

Біля ТЦК та СП на Одещині стався скандал. Фото: скриншот

До ТЦК та СП у Білгород-Дністровському прийшли жінка та чоловік на візку, які хотіли, аби одного з призовників відпустили. Але натомість військові просто збили обох містян з ніг.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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"Вам же дзвонили з поліції, чого ви його не випускаєте? У нього суд завтра, він хворий", — питав чоловік у візку.

У цей час з території закладу вийшли люди, а ворота за ними одразу закрились. Жінка хотіла зайти, аби поговорити з начальником ТЦК, та натомість військові її не пустили та навіть навпаки — жінку почали випихувати силою.

"Не штовхайте мене! Дайте мені поговорити з начальником!" — кричала вона.

Один з працівників ТЦК та СП почав закривати ворота, а як тільки жінка знову спробувала пройти — штовхнув її сильніше, аніж до цього, та вона впала й повалила свого чоловіка в інвалідному візку.

"Подивіться, що робиться! Жінку викинули, мене з візка — викинули! Зовсім вже з глузду з'їхали, жах.." — прокоментував чоловік.

Бійка серед військових

Пізніше поряд з цим же ТЦК та СП один з військових розлютився, почав кричати та намагатись вдарити оточуючих його коллег. Його вп'ятьох скрутили та відвели за металевий забор. Причина такої люті — невідома.

"Так тут всі контужені, жіночко, ви розумієте? Усі тут контужені, та їх не списують. Я з інвалідністю, я знаю, про що кажу. От ви ж адекватна людина: то йдіть до лікарів, які кажуть, що він — здоровий. Знаєте, що таке ВЛК? От вони після ВЛК приходять і кажуть, що визнані здоровими", — відповів на обурення місцевої інший співробітник ТЦК та СП.

Інші скандали з ТЦК на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі під час чергового "рейду" жінки накинулися на співробітників ТЦК. Місцевих не влаштовує, що військовослужбовці зупиняють громадський транспорт і приватні автівки.

Раніше в мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької в Одесі. Там чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.

Також повідомляли, що одесити зафільмували, як співробітники ТЦК жінці заборонили фільмувати чоловіків у формі. Однак сам поліцейський стояв з камерою.