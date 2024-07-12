Скандал в Белгород-Днестровском ТЦК и СП в Одесской области: детали

Возле ТЦК и СП в Одесской области произошел скандал. Фото: скриншот

В ТЦК и СП в Белгород-Днестровском пришли женщина и мужчина на коляске, которые хотели, чтобы одного из призывников отпустили. Но военные просто сбили обоих горожан с ног.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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"Вам же звонили из полиции, чего вы его не выпускаете? У него суд завтра, он болен" , — спрашивал мужчина в коляске.

В это время с территории заведения вышли люди, а ворота за ними сразу же закрылись. Женщина хотела зайти, чтобы поговорить с начальником ТЦК, но военные ее не пустили и даже наоборот — женщину начали выталкивать силой.

"Не толкайте меня! дайте мне поговорить с начальником!" – кричала она.

Один из работников ТЦК и СП начал закрывать ворота, а как только женщина снова попыталась пройти — толкнул ее сильнее, чем до этого, но она упала и повалила своего мужа в инвалидной коляске.

"Посмотрите, что делается! Женщину выбросили, меня из коляски — выбросили! Совсем уже сошли с ума, ужас..", — прокомментировал мужчина.

Драка среди военных

Позже рядом с этим же ТЦК и СП один из военных разозлился, начал кричать и пытаться ударить окружающих его коллег. Его пять скрутили и отвели за металлический забор. Причина такой ярости неизвестна.

"Да здесь все контужены, женщина, вы понимаете? Все здесь контужены, их не списывают. Я с инвалидностью, я знаю о чем говорю. Вот вы же адекватный человек: идите к врачам, которые говорят, что он здоров. Знаете, что такое ВВК? Вот они после ВВК приходят и говорят, что признаны здоровыми", — ответил на возмущения местный сотрудник ТЦК и СП.

Другие скандалы с ТЦК в Одесской области

Напомним, что в Одессе во время очередного "рейда" женщины набросились на сотрудников ТЦК. Местных не устраивает, что военнослужащие останавливают общественный транспорт и частные автомобили.

Ранее в сети появилось видео из сборного пункта по улице Заньковецкой в Одессе. Там мужчин держат в казарме и вынуждают выходить на построение.

Также сообщали, что одесситы сняли, как сотрудники ТЦК женщине запретили снимать мужчин в форме. Однако сам полицейский стоял с камерой.