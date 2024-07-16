Драка с военными в Одессе 15 июля — реакция ОК "Юг"

Конфликт между военными и гражданским. Фото: скриншот

Оперативное командование "Юг" прокомментировало стычку в Одессе в понедельник, 15 июля, в которой приняли участие мужчины в военной форме и гражданский. В ведомстве заверили, что на самом деле пьяный мужчина хотел смерти украинским защитникам, а работники Территориального центра комплектования не причастны к конфликту.

Об этом ОК "Юг" сообщает в Facebook.

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Драка с военными в Одессе 15 июля

Военные отметили, что в Одессе гражданский прохожий начал ругаться и показывать непристойные жесты, увидев представителей ТЦК. Недалеко были военные, проходившие лечение в госпитале. Они вежливо попросили мужчину успокоиться, однако тот в ответ стал угрожать еще больше и бросаться с кулаками. Раненые защитники вынуждены были успокоить его.

"Военнослужащие ТЦК участие в конфликте не принимали. Обращаемся ко всем жителям Одессы и области: военные прямо сейчас защищают наше государство от врага [...] Большинство военнослужащих ВСУ — мобилизованные граждане, выполняющие свой конституционный долг. Поэтому УВАЖЕНИЕ к ВСУ должно быть в каждого на первом месте. Обида военнослужащих должна жестко караться", — подчеркнули в ОК "Юг".

Скриншот сообщения с Facebook-страницы "Оперативное командование "Юг"/Operational Command "South"

Скандалы с участием ТЦК в Одессе

Напомним, что в Одессе не утихают скандалы с участием мужчин в военной форме. Так, на этот раз в сети распространяется видео драки, во время которой одессит бросается с кулаками на военных.

Еще один конфликт с работниками ТЦК произошел в Белгород-Днестровске. Женщина с мужчиною на коляске хотели, чтобы одного из призывников отпустили, но военные сбили обоих горожан, не дав пройти.

Добавим, что недавно в сети появилось видео, где сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в общественном транспорте Одессы. Так, во время одного из таких случаев в трамвае женщины стали в защиту одессита, окруженного военными.