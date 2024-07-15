Бійка в Одесі: чоловік кидався з кулаками на військових

Бійка в Одесі. Фото: скриншот

В Одесі не вщухають скандали за участі чоловіків у військовій формі. Так, на цей раз у мережі шириться відео бійки, під час якої одесит кидається з кулаками на військових.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Читайте також:

Що на відео

На відео видно, що біля Кулікового поля, на розі вулиць Канатної та Пироговської в Одесі виникла бійка між військовими та цивільним громадянином. Останній провокував двох товаришів, замахувався на них з кулаками. Спочатку військові намагались його вгамувати та один з них просто дав цивільному ляпаса, однак це не спрацювало.Отже чоловіки у форм заламали нападника та повалили на асфальт. Наразі причина конфлікту невідома.

Інші скандали з ТЦК та СП на Одещині

Ми писали, що військовослужбовці не пропускали жінку, яка намагалася зайти на територію ТЦК та СП Білгород-Дністровська. Чоловіки у військовій формі штовхнули жінку, унаслідок чого вона впала на чоловіка в кріслі колісному й разом із ним перекинулася.

Також ми повідомляли, що пізніше поряд з цим же ТЦК та СП один з військових розлютився, почав кричати та намагатись вдарити оточуючих його коллег. Його вп'ятьох скрутили та відвели за металевий забор.

Додамо, що в Одесі під час чергового "рейду" жінки накинулися на співробітників ТЦК. Місцевих не влаштовує, що військовослужбовці зупиняють громадський транспорт і приватні автівки.