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Кидався на військових з кулаками — чергова бійка в Одесі

15 липня 2024 17:09
Верзілова Єлизавета - редактор
Бійка в Одесі: чоловік кидався з кулаками на військових
Бійка в Одесі. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі не вщухають скандали за участі чоловіків у військовій формі. Так, на цей раз у мережі шириться відео бійки, під час якої одесит кидається з кулаками на військових.

Про це повідомляють користувачі соцмереж. 

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Що на відео

На відео видно, що біля Кулікового поля, на розі вулиць Канатної та Пироговської в Одесі виникла бійка між військовими та цивільним громадянином. Останній провокував двох товаришів, замахувався на них з кулаками. Спочатку військові намагались його вгамувати та один з них просто дав цивільному ляпаса, однак це не спрацювало.Отже чоловіки у форм заламали нападника та повалили на асфальт. Наразі причина конфлікту невідома. 

Інші скандали  з ТЦК та СП на Одещині

Ми писали, що військовослужбовці не пропускали жінку, яка намагалася зайти на територію ТЦК та СП Білгород-Дністровська.  Чоловіки у військовій формі штовхнули жінку, унаслідок чого вона впала на чоловіка в кріслі колісному й разом із ним перекинулася.

Також ми повідомляли, що пізніше поряд з цим же ТЦК та СП один з військових розлютився, почав кричати та намагатись вдарити оточуючих його коллег. Його вп'ятьох скрутили та відвели за металевий забор. 

Додамо, що в Одесі під час чергового "рейду" жінки накинулися на співробітників ТЦК. Місцевих не влаштовує, що військовослужбовці зупиняють громадський транспорт і приватні автівки.

Одеса бійка соцмережі конфлікт Одеська область військові Новини Одеси військовослужбовці

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