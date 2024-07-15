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Бросался на военных с кулаками — очередная драка в Одессе

15 июля 2024 17:09
Верзилова Єлизавета - редактор
Драка в Одессе: мужчина бросался с кулаками на военных
Драка в Одессе. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе не утихают скандалы с участием мужчин в военной форме. Так, на этот раз в сети распространяется видео драки, во время которой одессит бросается с кулаками на военных.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Что на видео

На видео видно, что у Куликового поля, на пересечении улиц Канатной и Пироговской в Одессе, возникла потасовка между военными и гражданским. Последний провоцировал двух товарищей, замахивался на них с кулаками. Сначала военные пытались его унять и один из них просто дал гражданскому пощечину, однако это не сработало. Поэтому мужчины в формах заломали нападающего и повалили на асфальт. Пока причина конфликта неизвестна.

Другие скандалы с ТЦК и СП в Одесской области

Мы писали, что военнослужащие не пропускали женщину, пытавшуюся зайти на территорию ТЦК и СП Белгород-Днестровского. Мужчины в военной форме толкнули женщину, в результате чего она упала на мужчину в колесном кресле и вместе с ним перевернулась.

Также мы сообщали, что позже рядом с этим же ТЦК и СП один из военных разозлился, начал кричать и пытаться ударить окружающих его коллег. Его впятером скрутили и отвели за металлический забор.

Добавим, что в Одессе во время очередного "рейда" женщины набросились на сотрудников ТЦК. Местных не устраивает, что военнослужащие останавливают общественный транспорт и частные автомобили.

Одесса драка соцсети конфликт Одесская область военные Новости Одессы военнослужащие

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