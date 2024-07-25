В Одессе мужчина в форме избил девушку: детали инцидента

Мужчина в военной форме избил девушку в Одессе. Фото: скриншот

Сегодня в местных одесских пабликах появилось видео, на котором мужчина в военной форме жестоко обращается с девушкой. Он хватал ее за волосы, бил по лицу и при этом громко нецензурно выражался.

Видео публикуют пользователи соцсетей.

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Что на видео

По ул. Успенской в Приморском районе Одессы а одном из троллейбусов мужчина в военной форме начал агрессивно вести себя относительно кондуктора. На видео слышно, как он громко кричит на работницу

"Она в своем уме, что послала мою жену, которая освобождала Изюм", — возмущается мужчина.

В защиту кондуктора стала молодая девушка — военный начал ругаться уже на нее. Одесситка отвела кондукторшу к водителю, а сама вышла из транспорта — за ней вышел и мужчина. Девушка сказала, что вызвала полицию и захотела отойти подальше от нападающего, однако тот преследовал ее, хватал за волосы, бил кулаками и ногами.

"А ну подожди (Полицию. — Ред.) со мной! Закрой рот, бл**ь! А ну где полиция? Где она, на**й?" — кричал мужчина, пока бил одесситку.

Девушка в слезах добежала до машины полиции, и видео в этот момент оборвалось. Пока неизвестно, чем именно закончился инцидент.

По данным пользователей, нападающий оказался сотрудником охранной фирмы "Самсон" и был очень пьян. Также СМИ сообщают, что в полицейское отделение за ним приезжали его "друзья", а позже руководство фирмы пыталось разрешить ситуацию с помощью денег.

Другие скандалы в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области наконец-то снесли незаконную будку, владелец которой брал деньги с отдыхающих за проезд к пляжу и парковке. Однако охранникам фирмы "Самсон", под наблюдением которой и было сооружение, ее демонтаж не очень понравился — под горячую руку мужчин попала местная жительница.

Также мы писали, что в Одессе гражданский прохожий начал ругаться и показывать непристойные жесты, увидев представителей ТЦК. Недалеко были военные, проходившие лечение в госпитале. Они вежливо попросили мужчину успокоиться, однако тот в ответ стал угрожать еще больше и бросаться с кулаками. Раненые защитники вынуждены были успокоить его.